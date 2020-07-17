Haber Giriş: Kaynak: DHA
Karadeniz’de çıkan hortum böyle görüntülendi
Karadeniz’de sabah saatlerinde oluşan hortum, Sakarya’nın Karasu ilçesindeki sahilden görüntülendi. Oldukça büyük bir alanı kapsayan hortum, kısa süre sonra etkisini yitirdi.
Karadeniz’de, sabah saatlerinde oluşan hortum, Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçelerinin sahillerinden görüntülendi.
Oluşan kısa süreli hortum deniz üzerinde oldukça geniş bir alanı kaplarken, sahile uzak olması olası bir çevre zararını önledi. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen hortum, kısa bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.
Etiketler: sakarya Karasu sahili karadeniz HortumSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 14:37
Son Haberler
- 14:55
- 14:52
- 14:53
- 14:52
- 14:26
Sıradaki Haber
Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz