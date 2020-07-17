Şehit Anıl Kemal Kurtul'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki babaevinde "helallik" alınmasının ardından Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü.

Kurtul için burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin babası Muhammet, annesi Meryem, eşi Hülya ve 6 aylık kızı Öykü Kurtul ile yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Özel Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Kaya, bazı milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

"Yıkılsın dağlar, kahrolsun PKK"

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Kurtul'un naaşı, mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

Törende şehidin annesi Meryem Kurtul, "Yıkılsın dağlar, kahrolsun PKK" diyerek gözyaşı döktü.

Siirt'in Pervari ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, önceki gün Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle girilen sıcak çatışmada ikisi ağır 4 Özel Harekat polisi yaralanmıştı. Ağır yaralı iki polis memuru, hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.