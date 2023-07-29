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Türkiye
İHA 29.07.2023 13:32

Telefon dolandırıcılarına 1 kilogram altınını kaptırdı

İstanbul'da bir kadın, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 1 kilogram altın, 3 bin 790 dolar ve 265 euro parasını kaptırdı.

Telefon dolandırıcılarına 1 kilogram altınını kaptırdı

Olay, Bakırköy'de 25 Temmuz'da meydana geldi. Bakırköy'de yaşayan T.F isimli ev hanımını arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, adının sahte altın şebekesiyle ilgili bir dosyada geçtiğini söyleyerek evdeki altın ve paraları istedi.

Şüphelilere inanan T.F, evdeki 1 kilogram altınla, 3 bin 790 dolar ve 265 euroyu bir torbaya koyarak şüpheliye teslim etti.

Ardından durumdan şüphelenen T.F, emniyete şikayette bulundu.

Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. T.F'nin altınları teslim ettiği yerdeki bir güvenlik kamerasın görüntüleri incelendi. Görüntülerde telefonla bekleyen şüphelinin, T.F'den poşeti aldıktan sonra oradan uzaklaştığı tespit edildi.

Kimliği tespit edilen şüpheli Cihat A. (38), polis ekipleri tarafından yakalandı. 13 suç kaydı olduğu belirlenen ve suçlamaları kabul etmeyen Cihat A'nın adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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Dolandırıcılık İstanbul
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