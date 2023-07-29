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Türkiye
AA 29.07.2023 12:38

Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Elmadağ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı
[Fotograf: AA]

Kırıkkale-Ankara yolu Elmadağ içesi yakınlarında Hasan Keser idaresindeki yolcu midibüsüne, durakta yolcu indirdiği sırada arkadan bir otomobil çarptı. Kazayı son anda fark eden bir başka otomobil sürücüsü de duramayarak bu araçlara çarptı. 3 aracın karıştığı kazada midibüsten inen yolcu Nurşen Sarıbıyık hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yolun bir bölümünü trafiğe kapatılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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