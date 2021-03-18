Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Telefon bataryası böyle patladı
Gaziantep'te bir teknik serviste tamir edilen cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Karagöz Caddesi'nde bulunan serviste, bir müşteriye ait cep telefonunun bataryası tamir edildiği sırada patlayarak alev aldı. Serviste bulunanlar büyük korku yaşarken olayda yaralanan olmadı.
İş yeri sahibi Orçun Parlar, bataryası şişen telefonu inceledikten sonra masaya koyduğunu, bu sırada patlamanın yaşandığını belirtti.
“Şişen telefon bataryaları ihmal edilmesin”
Parlar, "Bir anda alev aldı. Afalladık, şaşırdık. Hemen söndürdük. Cep telefonu kullanıcıları şişen bataryaları lütfen ihmal etmesinler. Büyük tehlike arz ediyorlar" dedi.
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