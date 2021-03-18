Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde Yılmaz D. idaresindeki yolcu midibüsü, yolcunun ikazı üzerine durdu.

Şoför ile midibüse aldığı yolcu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Şoförü yumrukladı

Araç hareket ettikten sonra şoförü yumruk atarak darbeden yolcu midibüsten inerek uzaklaştı.

Olayın ardından gittiği hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edilen Yılmaz D'nin, yolcudan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Darp anı kamerada

Yolcunun şoförü darbettiği anlar kameraya yansıdı.

Kameraya yansıyan görüntülerde yolcunun şoföre yumruk atması ve ardından midibüsten inerek uzaklaşması yer alıyor.