Kaza, geçtiğimiz pazar günü İstanbul’un Güngören ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre kiraladıkları lüks otomobille caddede hızla ilerleyen 2 kişi kırmızı ışıkta durmayıp yola devam etti.

Yayaların yürüdüğü yolda hız yaptılar

Yan yoldan önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan lüks otomobildeki sürücü, o sırada alışveriş için dışarıya çıkmış olan ve yol kenarında yürüyen Suriye uyruklu Abdurrahman Kermatli ve Mahmoud Jonadı'ya çarptı.

Kermatli kazanın şiddetiyle savrulurken, Jonadı ise otomobil ile duvar arasına sıkıştı.

Yardım etmeyip kaçtılar

Çevrede bulunanlar sıkışan kişiyi kurtarmaya çalışırken, lüks otomobilden inen iki kişi ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Kaçan kişileri arama çalışması devam ediyor.

“Ailemiz Suriye’de, çalışıp onlara para gönderiyoruz”

Kazanın meydana geldiği günden itibaren arkadaşlarının evinde yatarak iyileşmeye çalışan Kermatli ve Jonadı, yemek almak için dışarıya çıktıklarını esnada, hızla ilerleyen arabanın kendilerini vurduğunu söyledi.

Otomobil içerisinde bulunan kişilerin kendilerine yardım etmediklerini vurgulayan Kermatli ve Jonadı, çalışarak Suriye’deki ailelerine para gönderdiklerini ancak kaza sonrası aldıkları yaralar sebebiyle çalışamayacak durumda olduklarını açıkladı.