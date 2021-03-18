Patlama, Mahmutbey Mahallesi Atlas Caddesi'nde bulunan tesktil atölyesinde meydana geldi.

Pres makinesi patladı

Atölyede bulunan pres makinesinde çalışma yapıldığı sırada bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Bu sırada makine yakınında çalışan 3 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan işçiler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Binada bulunan diğer işçiler de tahliye edildi.

Polis ekipleri binanın önüne güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

"Bina yıkıldı sandık"

Patlamada içeride çalışan işçilerden biri, "Pres yapılan yerin yan tarafında çalışıyorduk. Patlama sesi geldi. Bina yıkıldı sandık. Arkadaş yere yığılmıştı. Onu alıp aşağı indik. Diğer arkadaş yanmış. Patlayan şey baskı makinesi. Bir arkadaş yanmıştı. Durumu biraz ağırdı. Diğer iki arkadaşın durumu iyi." dedi. Bir başka işçi de "Tamirci arkadaş makineyi tamir ederken, birden patlama oldu. Biz de patlama sonrası aşağı indik. Üç yaralı vardı. Hastaneye kaldırıldı" dedi.