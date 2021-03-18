Edirne Valiliği koordinesinde oluşturulan ekipler, sınır kapılarındaki işlemleri öncesi parka gelen tır şoförlerini tedbirler konusunda denetliyor ve bilgilendiriyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkında gün boyunca Türkçe, İngilizce ve Bulgarca, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine yönelik anonslar yapılıyor.

Şoförler kurallar hakkında bilgilendiriyor

Tır parkı içerisindeki market, restoran, kuaför ve kişisel kullanım alanları, gün içerisinde birçok kez dezenfekte edilip, ekiplerce kontrol ediliyor.

Ayrıca tırın içerisinde işlemlerinin yapılmasını bekleyen şoförler de kurallar hakkında bilgilendiriyor.

Parktaki dezenfekte cihazlarında, tır şoförleri ellerini dezenfekte ettikten sonra maskeli şekilde parktaki kullanım alanlarına girebiliyor.

Ekipler salgın tedbirlerini uygulamayan tır şoförlerine cezai işlem uyguluyor.

[Fotoğraf: AA]

Günde 2 bin 500 tır giriş çıkış yapıyor

Edirne Valiliği COVID-19 Denetim Ekipleri Koordinatörü Devrim Öden, Kapıkule Sınır Kapısı ve tır parkının, salgın sürecinde de önem taşıdığını söyledi.

Sınır kapısından günlük 2 bin, 2 bin 500 tırın giriş çıkış yaptığını söyleyen Öden, "Sosyal mesafe ve maske kullanımı ile işletmelerin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirlenmiş kriterleri uygulayıp uygulamadıklarını yerinde denetliyoruz. Tır parklarında Valiliğimizce alınan karar gereği 24 saat esaslı denetim modeline geçmiş bulunuyoruz" dedi.

Valilik işyeri denetim ekibi, zabıta ve jandarma personeliyle tır parkında gün boyunca denetim gerçekleştiğini anlatan Öden, "Burada çok yoğun bir araç trafiği mevcut. Bir yılda Edirne genelinde 91 binin üzerinde işletme denetimi gerçekleştirdik. Denetimler neticesinde kurallara uymayan kişilere ve iş yerlerine idari yaptırım uyguladık. Halkımızın da bizlere bu konuda yardımcı olduğunu görmek, bizleri mutlu ediyor" dedi.