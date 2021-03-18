Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller yine Karadeniz Bölgesi’nden çıktı.

İl bazlı koronavirüs haritasında geçen hafta 348,36 olan Samsun'da bu oran 458,53’e yükseldi.

Bakan Koca, son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan ilin Samsun olduğunu açıkladı.

İllere göre haftalık vaka haritasına ulaşmak için tıklayın

İki haftadır en çok vakanın görüldüğü il olan Samsun’da denetimler de sürüyor. Ekipler, kentin en kalabalık noktalarında Hayat Eve Sığar (HES) kontrolü yapıyor, polisler devriye halinde vatandaşları uyarıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Sosyal mesafe unutuldu

Ancak vaka artışı ve uyarılara rağmen Samsun’un, bazı cadde ve sokaklarındaki insan yoğunluğu son bulmuyor.

İlkadım ilçesine bağlı Mecidiye Caddesi’ndeki kalabalık dikkat çekti. Uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymayan bazı vatandaşlar, alışveriş yapmayı ve gezmeyi sürdürdü.