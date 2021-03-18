Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde görevli harita mühendisleri, 2020 yılında 2 hafta süren dron eğitimi aldı.

Mühendisler, 2021 itibarıyla maden sahalarındaki denetimin hızlı ve detaylı olarak yapılması için hava araçlarını kullanmaya başladı.

[Fotoğraf: AA]

Dronların çektiği fotoğraflar 3 boyutlu modelleniyor

Mühendislerin kontrolündeki hava araçları, önceden belirlenen uçuş planına göre yüksek kalitede fotoğraflar çekiyor.

Çekilen fotoğraflar çeşitli yazılımlarla bir araya getirilerek maden sahasının 3 boyutlu modeli oluşturuluyor.

[Fotoğraf: AA]

3 boyutlu modeller hem maden sahasındaki işin niteliğini artırıyor hem de alanın daha iyi tanınmasını sağlıyor.

Bakan Dönmez: Dron teknolojisi büyük avantaj getirecek

Bugüne kadar ocak ölçümlerinin Elektronik Uzunluk Ölçer ve Hassas GPS cihazlarıyla yapıldığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, fotogrametrik yöntemlerle bu ölçümlerin daha detaylı ve kısa sürede gerçekleştirilebildiğini anlattı:

“Başlanan bu teknolojiyle maden sahalarımızın ölçüm işlemlerini daha kısa sürede tamamlayacağız. Bilhassa büyük ölçekteki ocak alanlarının ölçümünde zaman ve iş gücü tasarrufu sağlayacağız. Coğrafi olarak ölçülmesi ve ulaşılması güç olan bölgelerde dron teknolojisinin kullanılması bize büyük avantajlar getirecek. Üretim faaliyetlerinin devam ettiği sahalarda dron kullanılarak ölçüm işlemlerinin yapılması iş sağlığı ve güvenliği bakımından da büyük önem arz ediyor.”

[Fotoğraf: AA]

Elde edilecek anlık fotogrametrik görüntüler aynı zamanda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün arşivine de önemli katkı sağlayacak.