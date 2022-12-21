Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 18:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tel üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tel üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki bir tel fabrikasının boyama bölümünden dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Haberler
- 19:05
- 18:54
- 18:40
- 18:03
- 17:44
Sıradaki Haber
Amasya'da fabrika yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz