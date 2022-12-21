Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kent genelinde 5 Aralık'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 176 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 107'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Diğer 69 şüpheliden 18'i adli kontrol şartıyla, 51'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kentte 176 kişi gözaltına alınmıştı

Sakarya ve Kocaeli'de 5 Aralık'ta, 2 bin 67 güvenlik gücü, 3 deniz liman botu, 2 helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda, Kocaeli'de 189, Sakarya'da 176 kişi gözaltına alınmıştı.

Kocaeli'deki şüphelilerden 157'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

Operasyon, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülüyor.