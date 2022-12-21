Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Mehmet Fettah Ç. (37) hakkında, İsmail Yavuz'u (56), oğlu, kızı ve damadına işe bulma vaadinde bulunarak 45 bin TL dolandırdığı suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tepebaşı ilçesinde evli ve 2 çocuk babası İsmail Yavuz, 2019 yılında komşusu S.G. aracılığıyla Mehmet Fettah Ç. ile tanıştı. İddiaya göre Mehmet Fettah Ç, bir süre sonra İsmail Yavuz'un işsiz damadına mahalle bekçiliği, oğluna devlet memurluğu, kızına da özel bir hastanede iş bulabileceğini söyleyip para istedi.

1 yıl içerisinde Yavuz'dan 45 bin TL alan Mehmet Fettah Ç, vaatlerini yerine getirmedi.

İsmail Yavuz'un şikayeti sonrası, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada Mehmet Fettah Ç. hakkında 'dolandırıcılık' ve 'hakaret' suçlamasıyla Eskişehir 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Hakim, 2020'deki ilk duruşmada görevsizlik kararı verip, dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

12 yıla kadar hapsi istendi

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ise Mehmet Fettah Ç. hakkında 'kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar, 'tehdit' suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca Mehmet Fettah Ç'nin İsmail Yavuz'un kızını özel hastanede işe yerleştirme karşılığında 10 bin, oğluna Devlet Demiryolları'nda iş bulma vaadiyle 20 bin, damadını mahalle bekçisi yapabilmek için de 15 bin lira para istediği bilgisine yer verildi.

Kızı, oğlu ve damadına iş bulma karşılığında Mehmet Fettah Ç'nin toplamda 45 bin lirasını aldığını kaydeden İsmail Yavuz, "O dönemdeki kaymakamın yanına damadım ve sanıkla gittik. Parayı bu görüşmeden sonra kendisine verdik. Sanık, kaymakam beyin yanında damadım için yakınım diye konuşmuş. Kaymakam beyin muhtemelen bu durumdan haberi yoktu. Bana tehdit ve hakaret içerikli sözler söyledi, mesajlar gönderdi. Zararım giderilmemiştir. Şikayetçiyim." dedi.

"Hiçbir şekilde aracı olmadım"

Mehmet Fettah Ç. ise suçlamaları kabul etmedi. İsmail Yavuz'u 2 yıldır tanıdığını, çocuklarının kamuda işe yerleştirilmesi için aracı olmadığını anlatan Mehmet Fettah Ç, "İsmail Yavuz'un çocuklarına kamuda işe yerleştirilmesi için hiçbir şekilde aracı olmadım. Bu konudan dolayı para almadım. Maddi olarak sıkıştığımdan İsmail Yavuz'dan 32 bin lira borç aldım. Henüz bu borcu ödemedim. Hareket ve tehdit içerikli bir sözde söylemedim" diye konuştu.

İlk duruşmaya gelmedi

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Mehmet Fettah Ç. katılmadı.

Şikayetçi İsmail Yavuz ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma sanığın savunması için ertelendi.