Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküdar sahilinde çökme meydana geldi
İstanbul Üsküdar Salacak sahildeki yürüyüş yolunun alt kısmındaki alanda çökme meydana geldi.
Kız Kulesinin karşısında daha önceden büfe ve seyir-kafe olarak kullanılan alandaki beton blokta çökme oluşurken, beton parçaları ve çatlaklar ortaya çıktı.
Yetkililer tarafından çöken yerlerin bir kısmının etrafına şerit çekildi, dubalar konuldu.
Olayda herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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