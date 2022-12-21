Kız Kulesinin karşısında daha önceden büfe ve seyir-kafe olarak kullanılan alandaki beton blokta çökme oluşurken, beton parçaları ve çatlaklar ortaya çıktı.

Yetkililer tarafından çöken yerlerin bir kısmının etrafına şerit çekildi, dubalar konuldu.

Olayda herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenildi.