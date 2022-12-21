Doğu Mahallesi'nde sunta üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada çalışanların tahliye edildiği yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin köpükle müdahale ettiği yangından yükselen duman, ilçenin birçok yerinden görülüyor.

Olay yerine tedbir amaçlı AFAD ve UMKE ekibi de sevk edildi.