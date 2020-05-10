Haber Giriş: Kaynak: DHA
Tekstil fabrikasında çalışan 65 işçi karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa’da bir tekstil fabrikasında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine fabrikada çalışan 65 işçi, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Siverek'te faaliyet gösteren ve son zamanlarda maske üretimi yapan bir tekstil fabrikasında çalışan bir işçi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu.
İşçi, burada yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da toplanarak, pozitif vaka görülen fabrikada üretime ara verilerek çalışanların karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından fabrikada çalışan 65 kişi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı pansiyonlarda karantinaya alındı.
14 gün süreyle karantinada kalacak olan ve sağlık kontrolünden geçirilen işçilerin ihtiyaçları da Kaymakamlık tarafından karşılanacak.
Etiketler: tekstil şanlıurfa koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 15:12
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