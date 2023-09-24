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Türkiye
AA 24.09.2023 12:08

TEKNOFEST için İzmir'de İZBAN ve otobüs seferleri artırılacak

İzmir'de 27 Eylül-1 Ekim'de düzenlenecek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için, İZBAN ve otobüs seferlerinin artırılacağı bildirildi.

TEKNOFEST için İzmir'de İZBAN ve otobüs seferleri artırılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek festivale ulaşım için ziyaretçilerin, özel araç yerine raylı sistem, deniz yolu ve belediye otobüslerini tercih etmeleri öneriliyor. Dileyenlerin, bisikletleriyle de festival alanına ulaşabileceği belirtiliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aliağa-Torbalı ve Torbalı-Aliağa hattındaki İZBAN seferleri, 12 dakikalık aralıklarla düzenlenecek.

İZBAN'ı Menemen yönünden kullanacak ziyaretçiler, TEKNOFEST alanına ulaşmak için Ulukent İstasyonu'nda inerek, 220 numaralı Ulukent - TEKNOFEST Festival Alanı ESHOT ring otobüslerinden istifade edebilecek.

İZBAN'ı Alsancak yönünden kullanacak ziyaretçiler ise TEKNOFEST alanına ulaşmak için Egekent İstasyonu'nda inerek, 219 numaralı Egekent - TEKNOFEST Festival Alanı ESHOT ring otobüslerinden faydalanabilecek.

TEKNOFEST'e ulaşım için deniz yolunu tercih edenler, Konak-Bostanlı deniz otobüsü hattını veya Alsancak-Bostanlı deniz otobüsü hattını kullanabilecek.

Deniz otobüsü kullanacak ziyaretçiler, Bostanlı İskelesi'nde inerek 218 numaralı Bostanlı İskele - TEKNOFEST festival alanı ESHOT ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilecek.

ESHOT'un 218 numaralı Bostanlı İskele -TEKNOFEST festival alanı, 219 numaralı Egekent-TEKNOFEST festival alanı ve 220 numaralı Ulukent - TEKNOFEST festival alanı ring otobüsleri, festival alanına sürekli seferler düzenleyecek.

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