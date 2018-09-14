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TEKNOFEST için hazırlıklar sürüyor

TEKNOFEST İstanbul’daki hava araçlarına yer hizmeti verecek ekipman, teçhizat ve konteynerler İstanbul Yeni Havalimanı’na götürüldü.

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TEKNOFEST için hazırlıklar sürüyor

İstanbul Yeni Havalimanı'nda 23-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul için hazırlıklar sürüyor.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) da sponsor olduğu TEKNOFEST İstanbul'da sergilenecek hava araçlarına yer hizmeti verecek ekipmanlar, Atatürk Havalimanı'ndan tırlarla İstanbul Yeni Havalimanı'na götürüldü.

B kapısından çıkış yapan 20 tır, konvoy halinde Basın Ekspres güzergahını kullanarak İstanbul Yeni Havalimanı’na gitti.

Kaynak: AA

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