Tekirdağ'daki fabrika yangını 20 saatin ardından söndürüldü

Çıkışından 9 saat sonra gece yarısı kontrol altına altına alınan yangın sabah saatlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesine bağlı yaklaşık 20 itfaiye aracı, İl Emniyet Müdürlüğüne ait 2 TOMA ve 2 AFAD ekibinin yoğun mücadelesi sonucu tamamen söndürüldü.

Yangının söndürülmesi sonrası soğutma çalışmaları devam etti.

Alevlerle mücadele 20 saat sürdü

Dün öğleden sonra Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulunmuştu.

Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Fabrika, araç ve yaya girişine kapatılmış, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırılmıştı.

Yangında dumandan etkilenen 2 işçi ile yüksekten düşerek hafif yaralanan bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.