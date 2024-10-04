Açık 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.10.2024 13:15

Tekirdağ'daki fabrika yangını 20 saatin ardından söndürüldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde deri üretimi yapan fabrikada dün çıkan yangın 20 saat süren çalışmalar sonrasında söndürüldü.

Tekirdağ'daki fabrika yangını 20 saatin ardından söndürüldü

Çıkışından 9 saat sonra gece yarısı kontrol altına altına alınan yangın sabah saatlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesine bağlı yaklaşık 20 itfaiye aracı, İl Emniyet Müdürlüğüne ait 2 TOMA ve 2 AFAD ekibinin yoğun mücadelesi sonucu tamamen söndürüldü.

Yangının söndürülmesi sonrası soğutma çalışmaları devam etti.

Alevlerle mücadele 20 saat sürdü

Dün öğleden sonra Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulunmuştu.

Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Fabrika, araç ve yaya girişine kapatılmış, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırılmıştı.

Yangında dumandan etkilenen 2 işçi ile yüksekten düşerek hafif yaralanan bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

ETİKETLER
112 Acil Çağrı Merkezi AFAD İtfaiye Polis Tekirdağ Yangın
Sıradaki Haber
İstanbul'un barajlarının doluluk oranı azalıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
Bakan Ersoy: Özümüze sahip çıkacak, kadim medeniyet hafızamızı diri tutacağız
14:48
Katil İsrail'in Gazze'ye son 10 günde düzenlediği saldırılarda 296 Filistinli hayatını kaybetti
14:40
Katil İsrail yine namaza gidenlere müdahale etti
14:39
Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi bütüncül şekilde ele alacağız
14:19
Bakan Işıkhan: Bu yıl 27 bin engelli vatandaşın iş bulmasına vesile olduk
09:27
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
Tekirdağ'daki fabrika yangını 20 saatin ardından söndürüldü
Tekirdağ'daki fabrika yangını 20 saatin ardından söndürüldü
FOTO FOKUS
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
Rusya'da özerk cumhuriyetleri var: Tuva Türkleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ