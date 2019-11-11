Türkiye
Tekirdağ'da yüzlerce lastiği ateşe verdiler11 Kasım 2019 Pazartesi 03:23 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 03:27
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kullanılmayan yüzlerce araç lastiği kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.
[Fotoğraf: İHA ]
Tekirdağ'ın Kuyucu Mahallesi kırsalında toplu halde bulunan yaklaşık 200 civarında eski araç lastiği, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi.
Yakılan lastiklerin çıkardığı dumanlar, kilometrelerce uzaktan görüldü.
Civardaki köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Olay yerinde konuşan Kuyucu Mahallesi Muhtarı Ertan Karadeniz, lastiklerin, içindeki bakır telleri ele geçirmek için birileri tarafından yakıldığını öne sürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler: Tekirdağ lastik yaktılar