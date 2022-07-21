Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 10 gram esrar, 10 gram skunk, 113 gram eroin, 6 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda A.Ş., D.T., S.P., C.B., E.Y., S.K., S.Y., E.K., M.İ.G. ve A.Ö. gözaltına alındı.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu
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