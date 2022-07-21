İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 10 gram esrar, 10 gram skunk, 113 gram eroin, 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda A.Ş., D.T., S.P., C.B., E.Y., S.K., S.Y., E.K., M.İ.G. ve A.Ö. gözaltına alındı.