İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin Diyarbakır'dan kente uyuşturucu getireceğini belirledi.

Şüphelinin bindiği otobüsü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durduran ekipler, araçta narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği otobüsün bagajındaki 4 koliyi açan ekipler, zayıflama kürü kutularına gizlenmiş 23 kilo 256 gram esrar buldu. Köpeğin, esrarın kokusunu almasını önlemek için uyuşturucu paketlerinin içeriği belirsiz maddeyle kaplandığı tespit edildi.

Brader S., kolilerin sahibi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlı Brader S. emniyetteki ifadesinde kolilerin kendisine ait olmadığını ve Adana'ya hava sıcaklığını merak ettiği için gittiğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.