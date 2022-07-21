Kaza, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesinde geçtiğimiz salı günü gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, durakta yolcu aldıktan sonra hareket eden İETT otobüsünün önüne fırladı.

Çocuğun aniden yola fırladığını fark eden otobüs şoförü, ani fren yapmasına rağmen küçük çocuğa çarptı.

Yaşanan kazada İETT otobüsünün çaptığı küçük çocuk yaklaşık 5 metre sürüklendi. Şoförün yaptığı ani fren sonucunda otobüs içindeki yolculardan 3'ü çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

İETT otobüsünün çarptığı küçük çocuğun annesi olay yerinde sinir krizi geçirirken, küçük çocuk yaşanan kazayı burnu bile kanmadan atlattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otobüsün çarptığı küçük çocuğu ve otobüs içerisinde hafif şekilde yaralanan 3 kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.