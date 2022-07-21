Çengelköy’den bir ucu ise Kuzguncuk’tan çıkan gizli tünelin yakınında kamp kuran defineciler, aylarca tünel içerisinde kazı çalışmaları yaparak yaklaşık 500 metre kazdı.

Defineciler, tünelin içerisinde bulunan ve yanlış açıldığı taktirde açan kişinin üzerine toprağın döküldüğü tuzaklı kapıları, kurdukları düzenek ile etkisiz hale getirdi.

Tünelde ilerleyen definecilerin tarihi eserleri ve sikkeleri çalmış olabilecekleri düşünülüyor. Mağara ve Dehliz Araştırmacısı Fatih Bayrak olayı fark ederek durumu yetkililere haber verdi. Yetkilileri tünel çevresinde çalışma başlattı.

“Defineciler çok profesyonelce mağarayı yağmalamışlar”

Mağara ve Dehliz Araştırmacısı Fatih Bayrak, ''Mağara ve dehliz araştırmacıları olarak alana keşif için geldiğimizde bu gizli geçit mağarasını gördük. Toparlanarak içeriye girdik. Mağara ve gizli geçit 450 ile 500 metre uzunluğunda bir ucu Çengelköy’den Kuzguncuk’a çıkıyor. İçeriye girdiğimizde defineciler kazı yapmışlar. Geçit içerisinde 3 tuzak var. Tuzaklar patlatılarak etkisiz hale getirilmiş. Mağaranın içerisinde odacıkların birinde kazılar yapılmış. Küpün yarısı alınmış yarını kazı alanında duruyor. Tuzaklar yanlış açıldığında toprak üzerinize dökülüyor ve suda boğulabiliyorsunuz. Defineciler, tuzakları çok profesyonelce açmışlar, çekiç izi dahi yok. Gizli tünel ve mağara, 7-8 yüz yıllık gibi görünüyor'' diye konuştu.