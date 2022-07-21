Valilikten yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu etkinliklerin yeni göğe bakma durağı, 22-24 Temmuz tarihleri arasında bu kez Erzurum olacak.

Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm Bakanlıkları tarafından Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenecek.

Etkinliklerde, astronomi meraklıları Türkiye'nin en büyük teleskobunun bulunduğu Doğu Anadolu Gözlem Evi (DAG) bölgesinde bir araya gelecek.

Katılımcılar, Türkiye'nin en büyük teleskobunun bulunduğu 3170 metre yükseklikte kurulan Doğu Anadolu Gözlem Evi'ni de ziyaret etme fırsatı bulacak.

Etkinliğin açılışına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılması bekleniyor.