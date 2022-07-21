İstanbul Valiliği, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar doğrultusunda, akşam saatlerinde Kadıköy'de Halitağa Caddesi ve çevresindeki sokaklarda toplanan bazı kişilerin sloganlar eşliğinde yürüyüş yapılmak istediğini açıkladı.

Yapılan çağrılar üzerine; Kadıköy Kaymakamlığı tarafından 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile kamu düzeninin korunması amacıyla eylemin yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Toplanan şahıslara güvenlik görevlilerimizce Kadıköy Kaymakamlığı kararı bildirilerek, izinsiz yapılan toplantı, gösteri ve yürüyüşün sona erdirilmesi yönünde defaten uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara aldırış etmeyerek güvenlik görevlilerine mukavemette bulunan gruba müdahale edilmiş ve 106 şahıs gözaltına alınmıştır" sözlerine yer verildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.