Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak’ta fabrika yangını
[Fotograf: AA]
Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Sarayaltı Mahallesi Beşinci İplik Sokak'ta tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarlar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Fabrikada makinelerin bulunduğu bölümde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Etiketler: Yangın
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