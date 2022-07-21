Sarayaltı Mahallesi Beşinci İplik Sokak'ta tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarlar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrikada makinelerin bulunduğu bölümde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.