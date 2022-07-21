Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 07:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alkollü sürücünün çarptığı komiser yardımcısı yaralandı
[Fotograf: AA]
Uşak'ta alkol denetiminden kaçmaya çalışan alkollü sürücü yönetimindeki kamyonetin çarptığı komiser yardımcısı yaralandı.
Değirmendere Caddesi'nde alkol denetimi yapan trafik ekibi, bir kamyoneti durdurmak istedi.
Polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, komiser yardımcısı İ.B'ye çarparak yaklaşık 20 metre yerde sürükledi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İ.B, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan sürücü, Kemalöz Mahallesi'nde aracını bir tarlaya bırakıp, kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.
Yapılan kontrolde, alkollü olduğu belirlenen sürücü M.E.T. gözaltına alındı.
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