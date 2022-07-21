Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 00:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de otomobil devrildi: 1 çocuk öldü, 2 yaralı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.
İstanbul yolunun ilçe çıkışı civarında, E.A.T. yönetimindeki 34 FF 83 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki 8 yaşındaki A.N.T. ve 10 yaşındaki E.T. araçta sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
E.A.T. ve E.T. itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılarak, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.N.T. ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Küçük çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Etiketler: Çanakkale Trafik Kazası
Son Haberler
- 00:39
- 00:15
- 00:10
- 00:03
- 00:07
Sıradaki Haber
Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz