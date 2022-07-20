Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 23:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Çayırova kesimindeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, ulaşım bir süre aksadı.
Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar gişeleri mevkisinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü ulaşımın sağlandığı güzergahta, bir süre araç kuyrukları oluştu.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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