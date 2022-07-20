Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'de saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 16,47 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı ulaşmadı"

Düzce Valisi Cevdet Atay, 4,2 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar kendilerine herhangi bir olumsuzluk ulaşmadığını, ekiplerin sahada incelemelerini yaptığını söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan herhangi bir ihbarın bulunmadığını bildiren Atay, "Sadece panikleyip dışarı çıkan vatandaşlarımız oldu. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bizlere ulaşmadı. Ekiplerimiz sahada incelemelerini yapıyorlar. Düzceli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.