Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 23:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 köy ve bağlı mezralarında, bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi üzerine vatandaşların güvenliği için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tatvan'ın Sallıca, Özekli ve Teknecik köyleri ve mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alındığı ifade edildi.
Açıklamada, "Bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 20 Temmuz saat 22.00 ile 22 Temmuz saat 23.45 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Bingöl Terör Örgütü
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