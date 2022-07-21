Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da ruhsatsız 77 silah ele geçirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık denetimlerde ruhsatsız 77 silah ele geçirildi. Farklı suçlardan aranan 201 kişiden 31'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Adana genelinde 11-18 Temmuz'da çeşitli denetimler yaptı.
Denetimlerde, ruhsatsız 53 tabanca, 20 av tüfeği ve 4 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 349 mermi ve 41 kartuş bulundu.
Ekipler 6 otomobil, 15 motosiklet ve 1 elektrikli bisikletin de çalıntı olduğunu belirledi.
Farklı suçlardan aranan 201 kişi denetimlerde yakalandı, şüphelilerin 31'i tutuklandı.
Etiketler: Adana Bireysel Silahlanma
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