İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Adana genelinde 11-18 Temmuz'da çeşitli denetimler yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız 53 tabanca, 20 av tüfeği ve 4 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 349 mermi ve 41 kartuş bulundu.

Ekipler 6 otomobil, 15 motosiklet ve 1 elektrikli bisikletin de çalıntı olduğunu belirledi.

Farklı suçlardan aranan 201 kişi denetimlerde yakalandı, şüphelilerin 31'i tutuklandı.