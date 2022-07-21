Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 09:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sürücü indi, hırsız diğer kapıdan bindi
[Fotograf: İHA]
İstanbul Başakşehir’de sürücünün aracından inmesini fırsat bilen hırsız, yolcu kapısından binerek aracı çaldı. Şüpheli araçla birlikte kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Güvercintepe Mahallesi'nde bir kişi, saat 18.00 sıralarında aracını park ederek markete gitti.
Sürücünün araçtan inmesini fırsat bilen şüpheli, diğer kapıdan araca bindi. Aracı çalıştıran şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı.
Peşinden koşsa da araca yetişemeyen sürücü, polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Ekipler aracın bulunması için çalışma başlattı.
Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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