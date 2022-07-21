Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonu: 5 gözaltı
[AA Arşiv]
Mersin'in Akdeniz ilçesinde kaçak üretilen 550 litre akaryakıt ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Mersin'de 2 iş yerinde atık yağ ve ayrıştırıcı kullanarak kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı belirlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlenen adreslerde 550 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, iş yerlerindeki 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Kaçak Akaryakıt Mersin Kaçakçılık
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