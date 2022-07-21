İstanbul Havalimanı'na giden yola çıkan büyükbaş hayvanlar sürücüleri şaşırttı. Sürü, araçların arasında dolaştı.

Araçlar ise ilerleyebilmek için hayvanların geçmesini beklemek zorunda kaldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.