Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 10:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da caddeye çıkan sürü trafiği aksattı
İstanbul Havalimanı yolu Tayakadın mevkiinde ana caddeye çıkan hayvan sürüsü trafiği durdurdu.
İstanbul Havalimanı'na giden yola çıkan büyükbaş hayvanlar sürücüleri şaşırttı. Sürü, araçların arasında dolaştı.
Araçlar ise ilerleyebilmek için hayvanların geçmesini beklemek zorunda kaldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Etiketler: İstanbul
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