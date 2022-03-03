İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bazı adreslerde yaptıkları aramada 2 kilo 800 gram eroin, 2 bin 800 uyuşturucu hap, 352 gram bonzai, 120 kök Hint keneviri, 420 gram skunk, av tüfeği, tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.