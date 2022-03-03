Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'ndeki gecekonduda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Gecekonduda büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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