Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 08:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da işçi servisleri çarpıştı: 14 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde işçileri taşıyan 2 servisin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Bozkır-Seydişehir istikametinde seyreden 2 servis aracı çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri devrildi, ilk belirlemelere göre servislerde bulunan 14 kişi yaralandı.
Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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