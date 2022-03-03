İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen istihbari çalışmalar sonucu yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen biri çocuk 80 yabancı uyruklu yakalandı.

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı, kullandıkları 2 araca el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.