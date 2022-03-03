Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 80 yabancı uyruklu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 80 yabancı uyruklu yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen istihbari çalışmalar sonucu yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen biri çocuk 80 yabancı uyruklu yakalandı.
Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı, kullandıkları 2 araca el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kilis Düzensiz Göçmenler
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