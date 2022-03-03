Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te işçi servisi devrildi: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Söğüt ilçesinde seramik fabrikası çalışanlarını taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Eskişehir'den ilçedeki seramik fabrikasına işçi getiren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, Sırhoca köyü mevkisinde yol kenarına devrildi.
Kazada minibüsteki Melih Şen, Elif Durmaz, Murat Bayraktar, Harun Yıldız, Betül Ülger ve Mehmet Uluırmak yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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