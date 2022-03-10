İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezinde durdurdukları bir otomobilde yaptığı aramada 2 dedektör, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 322 sikke, haç ve yüzükler ele geçirdi.

Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.