Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da bir otomobilde Roma dönemine ait 322 sikke, haç ile yüzükler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, kent merkezinde durdurdukları bir otomobilde yaptığı aramada 2 dedektör, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 322 sikke, haç ve yüzükler ele geçirdi.
Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Roma Dönemi Tarihi Eser Tekirdağ
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