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Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 1 ton 800 litre ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'ın Çorlu ve Saray ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, yaklaşık 1 ton 800 litre sahte içki ele geçirildi. İki ayrı baskında 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Çorlu'da kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir bağ evine operasyon düzenledi.
Yapılan baskında, 586 litre kaçak içki ile üretimde kullanılan malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Tavuk çiftliğine sahte içki baskını
Saray ilçesindeki ise, jandarma ekipleri bir tavuk çiftliğine baskın düzenledi.
Yapılan aramada, 1 ton 226 litre sahte içki ele geçirildi.
Çiftlik sahibi gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte İçki Kaçak İçkiSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 09:05
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