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Tekirdağ'da otomobil devrildi: 4 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.
Necla Atasoy'un kullandığı otomobil, Deveciköy Mahallesi girişinde devrildi.
Kazada sürücü Atasoy ile araçta bulunan Esra Sezer, Tunahan Turhan ve Simge Kaya yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve kaza kırım ekibi sevk edildi.
Ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Atasoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Tekirdağ Malkara trafik Kazası Deveciköy MahallesiSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 02:52
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