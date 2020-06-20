Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.
İstanbul'da aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti.
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana arterlerde yağış nedeniyle yer yer yoğunluk gözlendi.
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Yakası'nda da Üsküdar, Kartal ve Çekmeköy'de bazı ana yollarda su birikintisi oluştu.
Etiketler: istanbul şimşek istanbul hava durumu istanbul haberSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 01:04
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