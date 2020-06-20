İstanbul'da aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti.

[Fotoğraf: AA]

Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana arterlerde yağış nedeniyle yer yer yoğunluk gözlendi.

[Fotoğraf: AA]

Anadolu Yakası'nda da Üsküdar, Kartal ve Çekmeköy'de bazı ana yollarda su birikintisi oluştu.