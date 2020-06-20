Haber Giriş: Kaynak: AA
Burdur'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Yeşilova ilçesinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede FETÖ/PDY'ye bağlılığı devam ettirme, örgütü ayakta tutma, üyelerle ailelerine maddi ve manevi yardımda bulunma amacıyla güncel yapılanma içinde bulundukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Operasyonda S.B, A.P. ve M.Ö, evlerinde gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: burdur haber burdur fetö operasyonuSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 00:52
Sıradaki Haber
İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz