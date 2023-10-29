Parçalı Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 29.10.2023 19:28

Tekirdağ'da on binler Cumhuriyet için yürüdü

Cumhuriyet'in 100. yılı Tekirdağ’da on binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşüyle kutlandı.

Tekirdağ'da on binler Cumhuriyet için yürüdü
[Fotograf: DHA]

Cumhuriyet'in 100. yılı tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor.

Sabah yapılan çeşitli etkinliklerin ardından Süleymapaşa’da kortej yürüyüşü düzenlendi. Köprübaşı mevkiinde bir araya gelen on binlerce vatandaş, ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatılan Hükümet Caddesi boyunca yürüdü.

Yürüyüşün başını jandarma komandolar çekerken, vatandaşlarda cadde boyunca korteje destek verdi. Kortej, Tarihi Tekirdağ Valiliği önünde sona ererken, burada günün anlam ve önemini anlatan çeşitli konuşmalar yapıldı. 

ETİKETLER
Tekirdağ Cumhuriyetin 100. yılı
Sıradaki Haber
Cumhuriyetin 100. yılının ilk bebeklerinden biri Ankara'da dünyaya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:27
300 dağcı, Cumhuriyet'in 100. yılını Keldaz Dağı'na tırmanarak kutladı
20:23
Erdoğan: Uçak gemilerimizin sayısını 2'ye çıkaracağız
20:01
İstanbul Havalimanı'nda 100’üncü yıl coşkusu
19:52
Cumhuriyet’in 100’üncü yılına fener alaylı kutlama
19:38
Türk donanmasının 100 gemisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı
19:33
İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu
Cumhuriyetin 100. yılına fener alaylı kutlama
Cumhuriyetin 100. yılına fener alaylı kutlama
FOTO FOKUS
Diplomasinin 100 yılı
Diplomasinin 100 yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ