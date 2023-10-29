Cumhuriyet'in 100. yılında klasik otomobiller konvoy yaptı

Türk bayraklı klasik otomobilleri ile Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde toplanan katılımcılar, Tevfikbey Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'nda konvoyu tamamladı.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da klasik otomobile binerek, konvoya eşlik etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığını, demokrasinin ve özgürlüklerin teminat altına alınarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin üzerinden de bir asır geçtiğini söyleyen Subaşı şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılı, tarihimize damgasını vuran büyük başarıları, kazanımları ve dönüşümleri hatırlamak, bu mirası gelecek nesillere taşımak ve daha da güçlendirmek için büyük bir fırsattır. Bu özel yıl, cumhuriyetimizin değerlerine ve ilkelerine olan bağlılığımızı bir kez daha yinelememiz için bir çağrıdır. Bilecik olarak, Cumhuriyetimizin 100. Yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz."

Etkinlik, zeybek ekibinin gösterisiyle sona erdi.