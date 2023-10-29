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Türkiye
AA 29.10.2023 19:20

Cumhuriyetin 100. yılının ilk bebeklerinden biri Ankara'da dünyaya geldi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün ilk dakikalarında Öykü Mira isimli bebek, Ankara’nın Çubuk ilçesinde dünyaya geldi.

Cumhuriyetin 100. yılının ilk bebeklerinden biri Ankara'da dünyaya geldi
[Fotograf: AA]

00.03'te Çubuk’ta Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde dünyaya gelen Ayşe Nur, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının ilk dakikalarında doğan bebeklerden biri olarak kayıtlara geçti.

İki heyecanı bir arada yaşadıklarını vurgulayan baba Volkan Karakut, ilk çocuklarının önemli bir günde dünyaya gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydederek, "Çok mutluyuz 29 Ekim'e denk geldiği için. Yüz yılda olabilecek bir olayda bizim çocuğumuza denk gelmesi bizim açımızdan çok önemli oldu. Bu durumdan ailecek çok mutluyuz ve gururluyuz, aynı zamanda heyecanlıyız. Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet bayramına denk gelmesinin tamamen tesadüf olduğunu ve sancısını başlayınca geçe hastaneye geldiğini anlatan anne Ayşe Nur Karakut ise, "Çok güzel bir duygu yaşadık. Planlanan bir gün değildi bizim için. Tamamen tesadüf oldu. Bu kutlu günde çocuğumuzun dünyaya gelmesi bizi çok gururlandırdı. İnşallah vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur. Çok şanslı hissediyoruz kendimizi, çünkü 29 Ekim bizim için çok önemli bir gündü. Bir öğretmen olarak Atatürk’ün izinde her zaman ilerlemeyi, tüm gençlerimize öğretiyoruz. Çocuğumun bu kutlu günde dünyaya gelmesi beni ayrıca gururlandırdı. Öykü Mira, Cumhuriyetin öyküsü gibi yaşasın diyorum. Cumhuriyetin 100. yıl vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" dedi.

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